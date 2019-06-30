وقرر نادي موستوليس بالومبي تغيير اسمه إلى “نادي الأرض المسطحة”، تبنيا لنظرية أن الأرض مسطحة، وهي نظرية انتشرت مؤخرا، حيث يحاول من يتبناها تفنيد فكرة أن الأرض كروية.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قرر رئيس النادي خافي بوفيس تغيير اسم النادي لمساندة حركة “الأرض المسطحة” وكل من يتبعها حول العالم.

وقال بوفيس: “نحن نادي كرة قدم محترف في دوري الدرجة الرابعة بإسبانيا، ونسعى لتوحيد أصوات الملايين من أتباع حركة الأرض المسطحة، وكل من يبحث عن إجابات حول هذا الموضوع”.

وأضاف: “كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية، ولديها التأثير الأكبر حول العالم، لذا إنشاء ناد مكرس لحركة الأرض المسطحة هي أفضل طريقة لتثبيت اسمك في الإعلام”.

وأكد رئيس النادي أن جماهير النادي سيتحدون تحت راية النظرية المثيرة للجدل، والمتمثلة في أن الأرض مسطحة.