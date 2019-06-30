نجل السبسي: والدي “لم يعد في خطر” وقد يغادر المستشفى

نجل السبسي: والدي “لم يعد في خطر” وقد يغادر المستشفى

تونس – أكد حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، امس أن والده الذي تعرض يوم الخميس لوعكة صحية حادة “لم يعد في خطر” ويمكن أن يغادر المستشفى قريبا.

وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب “نداء تونس” الذي أسسه والده، إن “الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد في خطر ونأمل بأن يغادر المستشفى يوم الاثنين أو الثلاثاء”.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاما) تعرض لـ”وعكة صحية حادة” استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري، خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.

وتواصل تونس التي تعد مهد الربيع العربي، مضيها قدما نحو الديمقراطية منذ 2011، بالرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: أف ب