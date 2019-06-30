السعودية – نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بنسبة 1.66 بالمئة في الربع الأول 2019، مقابل نمو بنسبة 1.38 في الفترة المناظرة من 2018.

وبحسب مسح الأناضول لبيانات صادرة، الأحد، عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ الناتج المحلي السعودي 660.7 مليار ريال (176.2 مليار دولار) في الربع الأول 2019.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بلغ 649.9 مليار ريال (173.3 مليار دولار) في الربع الأول 2018.

وبلغ الناتج المحلي السعودي بنسبة 2.2 بالمئة العام الماضي، مقابل انكماش بنسبة 0.7 بالمئة في 2017.

ونما القطاع النفطي بنسبة 1.04 بالمئة في الربع الأول 2019، مقابل نمو نسبته 0.53 بالمئة في الفترة المناظرة.

يأتي ذلك، مع تحسن أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

ووفق البيانات، نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.13 بالمئة، مقابل 2.09 بالمئة في الفترة المناظرة من 2018.

الأناضول