مصر – أكد الفرنسي الآن غيريس المدير الفني لمنتخب تونس، أن لقاء الغد أمام موريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر يحمل أهمية كبيرة، ولا بد من الفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر.

وفي مؤتمر صحفي، الإثنين، قال غيريس “حاولنا خلال الفترة الأخيرة إزالة الضغوط على اللاعبين الذين خاضوا مباراة مالي وأنغولا، وفقدان 4 نقاط والعمل على التجهيز النفسي لمباراة موريتانيا”.

وأضاف “لاعبونا لديهم خبرة دولية اكتسبوها من الاحتراف في أوروبا وجاهزون لتفادي أي عقبات غدًا”.

وتابع تصريحاته “لن أتحدث عن حدوث تغيرات في تشكيل الفريق الأساسي، أما عن أزمة حراسة المرمى بالطبع هناك مشكلة كبيرة تواجهنا بعد تغير إثنين من الحراس في أول لقائين ، نسعى لتجهيز حراس المرمى بشكل جيد على المستوى النفسي والذهني لأن لديهم خبرة جيدة”.

وأردف “فيما يتعلق بمشاركة غيلان شعلاني فسيكون من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضًا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة بعد استعادة الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني”.

وأضاف “المباراة الأولى كنا بعيدين تمامًا عن مستوانا المعروف وتحسن الأداء بشكل كبير أمام مالي وتطور أداء اللاعبين وخلال مباراة الغد سيكون الأداء مع النتيجة في صالح تونس”.

واختتم تصريحاته بالقول “المنتخب التونسي في حاجة إلي تطوير الشق الهجومي حتى يكون بإمكاننا الذهاب بعيدًا في البطولة الإفريقية، ولاخوف على دفاع الفريق وخط الوسط”.

ويحتل المنتخب التونسي وصافة المجموعة برصيد نقطتين بفارق نقطتين خلف مالي المتصدر.

الأناضول