اليابان – تعد مدينة أوساكا اليابانية (وسط)، ثاني أهم مدينة في البلاد، بعد العاصمة طوكيو، من الناحية الاقتصادية.

وتمثل منطقة “دوطونبوري”، مركز المدينة وقلبها النابض، حيث يقصدها الزوار المحليين والأجانب، للتسوق وتذوق المأكولات المحلية، والمشي في شوارعها التاريخية، المُزينة بالأضواء، ورسومات وتماثيل مثيرة للإعجاب.

وفيما تحتوي المدينة الساحلية، على أحد أكبر الموانئ في البلاد، زادتها استضافة قمة دول مجموعة العشرين، الأسبوع الماضي، زخما وحيوية أكبر.

وتشهد شوارع المدينة، الغنية بالمعالم التاريخية، ازدحاما كبيرا، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لأجوائها الساحرة.

الأناضول