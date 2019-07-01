أفغانستان – أعلن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، أن عدد الجرحى جراء انفجار قوي هز صباح، اليوم الاثنين، العاصمة الأفغانية كابل بلغ 65 شخصا بينهم 9 أطفال.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن الانفجار أسفر عن جرح 20 شخصا.

وقالت وكالة “باجواك” الأفغانية للأنباء، إن كل المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة.

من جانبها ذكرت وكالة “رويترز” أن الانفجار وقع في الحي السكني الذي يوجد فيه مبنى وزارة الدفاع الأفغانية والعديد من المقرات الدبلوماسية الأجنبية.

من جهته أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن القوات الخاصة الأفغانية أغلقت الحي الذي وقع فيه الانفجار، كما أكد أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.

وكتب على صفحته في تويتر: “في الساعة 8:55 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي تم في منطقة مسؤولية نقطة الشرطة الـ16 في كابل تفجير سيارة مفخخة. ثم دخلت مجموعة من مجهولين إلى مبنى قريب من مكان التفجير. وقامت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بإغلاق المنطقة، وتجري فيها عملية للقضاء على الإرهابيين”.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الاعتداء.

المصدر: وكالات