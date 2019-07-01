إيران – أكد مصدر مطلع قوله إن “كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كلغ”.

وأفاد المصدر بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 %، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كلغ.

وكانت طهران أعلنت أنها ستتجاوز الحد المسموح بإنتاجه من اليورانيوم وفق الاتفاق النووي، بعد “فشل باقي الموقعين على الاتفاق النووي في اجتماع فيينا بتلبية مطالب إيران الخاصة بحماية نفسها من العقوبات الأمريكية”.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق، إن اجتماع فيينا الذي عقد الأسبوع الماضي، يمثل خطوة إلى الأمام، لكنه غير كاف.

وأضاف أن المحادثات التي تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدما، لكنها لا تكفي لإقناع طهران بتغيير قرارها بتجاوز القيود الأساسية للاتفاق واحدا تلو الآخر.

وأنشأت القوى الأوروبية آلية “انستكس” للتبادل التجاري مع طهران، في محاولة لحماية جزء من الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية، لكن لم تُفعل تلك الآلية حتى الآن.

وقال دبلوماسيون إنها ستكون قادرة على التعامل مع أحجام صغيرة من السلع فحسب، مثل الأدوية وليس مبيعات النفط الكبيرة، كما تطلب إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، معلنا إعادة فرض العقوبات على إيران.

المصدر: RT