مولدافيا – أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدافيا، فوز الرئيسة الحالية لإقليم “غاغاوزيا” ذو الحكم الذاتي، إيرينا فلاه بفترة رئاسية ثانية، بحصولها على نسبة 91.93 في المائة من الأصوات.

وأوضحت اللجنة في بيان، الإثنين، أن النتائج غير الرسمية تظهر فوز الرئيسة السابقة “فلاه” بفترة رئاسية ثانية بحصولها على نسبة 91.93 في المائة من الأصوات.

وأضافت اللجنة أن عضو مجلس البرلمان المحلي سيرغي سيمبوش حصل على 7.27 في المائة من الأصوات، في حين حصل زعيم الحركة الشعبية في غاغاووزيا “إيفان بورغوكو” على 0.89 في المائة، وعضو الحزب الديمقراطي السابق “ديمتري مونول” على 0.64 في المائة.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية، النتائج الرسمية في غضون يومين بعد انتهاء فترة طلبات الاستئناف.

يذكر أن أتراك الـ”غاغاوز” الذين يعرفون أيضاً باسم أتراك الـ “كوك أوغوز” – نسبة إلى قبيلة الأوغوز التركية التي ينتمي لها معظم أتراك تركيا وأذربيجان وتركمانستان وإيران والعراق وسوريا – يشكلون غالبية السكان جنوبي مولدافيا.

وأعلن أتراك الغاغاوز الذين يعتنقون المسيحية الأرثوذكسية، قيام جمهوريتهم في مدينة “كومرات” – عاصمة الجمهورية في 21 آب/ أغسطس 1990، ثم أعلنوا الانضمام إلى جمهورية مولدافيا طواعية، بعد انفراط عقد الاتحاد السوفييتي.

في عام 1994 حصل الغاغاوز على حكم ذاتي ضمن جمهورية مولدافيا، ويبلغ عددهم نحو 200 ألف نسمة.