إيطاليا – أعلنت النقابات الزراعية في إيطاليا، ارتفاع مبيعات الخضار والفواكه بنسبة 20 % الأسبوع الماضي في البلاد، في ظل موجة الحر التي شهدتها أوروبا.

ودفعت درجات الحرارة المرتفعة المستهلكين إلى “تغيير عاداتهم الغذائية واختيار مأكولات طازجة وصحية”، في وقت ساهمت الأحوال المناخية في “تعزيز إنتاج الفواكه شديدة الحلاوة”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن نقابة “كولديريتي”، كبرى النقابات الزراعية في البلاد.

وشهدت أوروبا الأسبوع الماضي موجة حر غير مسبوقة لشهر يونيو. وتخطّت الحرارة 40 درجة مئوية في إيطاليا.

وتأثرت بعض المحاصيل بشدة بهذا القيظ في سهل “بو”، مثل البطيخ والفليفلة، مع خسائر تراوح بين 10 و30%، بحسب “كولديريتي” التي أشارت إلى أن بعض المزارعين اضطروا إلى اللجوء إلى الري المكثف لإنقاذ بعض المحاصيل، مثل الذرة والصويا والطماطم.

ولم تسلم الحيوانات من موجة الحر هذه، فقد تراجع إنتاج الحليب عند بعض أنواع البقر بنسبة 10% بسبب الإجهاد الذي لحق بالحيوانات من شدة الحر.

المصدر: “أ ف ب”