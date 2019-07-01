اليمن – أفادت قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، إنها اعترضت وأسقطت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن “الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها”.

وأشار المتحدث إلى أنه قد تم تدمير الطائرة المسيرة في الأجواء اليمنية.

وأكد المالكي أن قوات التحالف ستستمر في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الحوثيين وتحييد قدراتهم بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويوم السبت، استهدفت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية، مطاري جازان وأبها الدوليين جنوب السعودية، فيما أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة إحباط هجومين نفذا بطائرتين مسيرتين.

وقال المتحدث باسم الحوثيين إن “سلاح الجو المسير” نفذ يوم السبت عملية واسعة استهدفت مطار جازان بعدة هجمات بطائرة “قاصف” (K2)، مشيرا إلى أنه تم استهداف مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى.

المصدر: الإخبارية السعودية + وكالات