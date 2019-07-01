ليبيا – يرى عضو مجلس النواب علي التكبالي عن مدينة طرابلس أنه على منظمات حقوق الإنسان عدم إنتظار دعوة القيادة العامة لتكشف حقائق الجرائم التي ترتكب لأنها منظمات دولية عليها كشف الحقائق دون إستدعائها من القيادة العامة أو البرلمان.

التكبالي قال خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج”أكثر”الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن الجهات الرسمية تسرعت ولم توظف ما حصل بالطريقة المثلى، مشيراً إلى أنه سيحث القيادة العامة والبرلمان للمناداة بتحقيق حقيقي.

وإستطرد حديثه مضيفاً:”باشاغا موالي لحكومة الوفاق ويتحكم بها وقال إن جميع من قتل في المستشفى كانوا من الجيش وليس من أفراد الشعب إذاّ كان هناك بالفعل قتل وخلال الأيام ستخرج الحقائق”، معرباً عن إدانته لكل شخص يرتكب الجرائم مهما كان.

وأشار إلى أن الحكومة المدنية كل يوم يحدث بها جرائم علانية وسرقة للأموال والبنوك والمنازل وإذلال النساء والرجال دون التحقيق بها، منوهاً إلى أن البرلمان لا يستطيع تأييد أي قتل جماعي أو بسابق الإصرار والترصد مهما يكون الطرف القائم بالجرائم.

كما لفت أن رئيس المرصد الاممي لحقوق الإنسان لم يستنكر ما قامت به تركيا من مساندة لقوات الوفاق وجلّ حديثه يركز على البرلمان في طبرق والقوات المسلحة وعليه أن يدرك بأن هذا البرلمان كل أعضائه تم إنتخابهم من قبل الشعب.

وتابع قائلاً :”حفتر تعرض للانتقاد مني شخصياً وقلت ما فيه كل شيء، الكرامة بدأت عام 2014 حينما قامت ثورة 17 فبراير التي سرقها المتأسلمون والمليشيات وقتلوا اللواء يونس واستولوا على كل شيء، نأتي لطرابلس لأننا وطنيين وقوميين ولا بد من تحرير البلاد وإخراج المليشيات التي دمرت وقتلت وهربت لمصانع تركيا بحجة أنها خردة”.

وإعتبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخص”متهور” جاء لليبيا مطأطأ الرأس بعد خسارته في الإنتخابات، مشدداً على أهمية تحرير طرابلس من قبل الجيش لأن الحوار السياسي إنتهى منذ الصخيرات الذي تم التلاعب به.

ختاماً حمّل التكبالي كل عضو ذهب لصخيرات مسؤولية ما يحصل حالياً، مضيفاً بأن الحوار انتهى ويجب الذهاب لطرابلس سواء بالحرب أو السلم ومن يعارض ذلك عليه الخروج منها أو مواجهة القوات المسلحة.