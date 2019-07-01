السعودية: تتخذ إجراءات أمنية مشددة في مياهها على خلفية الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة

السعودية: تتخذ إجراءات أمنية مشددة في مياهها على خلفية الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة

السعودية – أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن بلاده تتخذ إجراءات أمنية مشددة على خلفية الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في المنطقة.

وقال الفالح، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الاثنين، عقب مشاركته في اجتماع للدول الأعضاء في مجموعة “أوبك+” في فيينا: “هذه الهجمات لا تهدد حركة صادرات النفط في الخليج فحسب، بل البنية التحتية في السعودية نفسها”.

وأضاف الفالح: “بالطبع قامت السعودية بتشديد إجراءاتها الأمنية في مياهها، ونفعل كل ما يمكن من أجل حماية أصولنا”.

وتأتي تصريحات الفالح على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة عقب الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت وأهداف نفطية.

وفي 12 مايو، تعرضت 4 سفن تجارة، بينها ناقلتان سعوديتان للنفط، لعمليات تخريب في مضيق هرمز بالقرب من الشواطئ الإماراتية، فيما نفذت جماعة “أنصار الله” الحوثية بعد يومين من ذلك اعتداء على محطتين لضخ النفط جنوب المملكة. وفي 13 يونيو الماضي، تعرضت ناقلتان للنفط، واحدة يابانية وأخرى نرويجية، لاستهداف في مياه مضيق عمان.

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، ودعتا المجتمع الدولي لمواجهة “التصرفات الإيرانية العدوانية”.

المصدر: وكالات