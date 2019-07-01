المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال وفقاً لوكالة “سبوتنيك” إنه تم استعراض بعض القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها المسألة الليبية.

وأكد السيسي على الأهمية البالغة لعامل استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا ودعم الجيش علي نحو يكافح نشاط التنظيمات المسلحة الإرهابية ويفرض الأمن ويستعيد الاستقرار ويقوض التدخلات الخارجية وذلك تمهيداً لعقد الانتخابات والاستحقاقات السياسية لإنفاذ إرادة الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل بلاده.