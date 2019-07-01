العراق – وقع وزير المالية العراقي، فؤاد حسين، الإثنين، مع الحكومة الهولندية اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.

وقال مكتب الوزير، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وقع اليوم، مع نائب رئيس بعثة مملكة هولندا مخول الحكومة الهولندية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين جمهورية العراق ومملكة هولندا وخصوصا ما يخص ضريبة الدخل والتهرب الضريبي.

واشار الى أن هذه الاتفاقية تأتي بعد جولة طويلة من المباحثات وتبادل الرسائل الرسمية للوصول الى هذه النسخة النهائية المعدلة.

وبين أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وانتعاش الاقتصاد العراقي وتطوير العلاقات بين البلدين.

الأناضول