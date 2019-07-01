ليبيا – إجتمع رئيس اللجنة الادارية للهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين العميد ركن غيث الشريدي بمدراء الادرات والمكاتب بديوان الهيئة لأجل تنظيم العمل وتفعيل القانون رقم 1 لسنة 2014 لرعاية اسر الشهداء والمفقودين والقانون رقم 4 لسنة 2013 الخاص برعاية ذوي الإعاقة المستديمة تنفيذاً لتعليمات القائد العام للجيش المشير حفتر.

الشريدي طالب من الادرات والمكاتب التعاون مع ادارة رعاية وتنمية اسر الشهداء في تفعيل المواد المتعلقة بتقديم الخدمات للاسر وذوي الإعاقة المستديمة ليتم وضعها في تقرير تفصيلي ورفعه للقيادة العامة للقوات المسلحة للاطلاع عليه ووضع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القوانين المشار إليها امام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الفئات.

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وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة حمد المالكي بأن القوانين المعنية تحوي العديد من المواد التي تحفظ لاسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة مستوى معيشي يليق بحجم التضحيات التي قدموها لينعم الوطن بالامان والامن حسب قوله.

وطالب المالكي كافة مؤسسات الدولة بضرورة دعم الهيئة وفقاً لما نصت عليه القوانين واللوائح المسيرة لعملها.

كما ناشد المالكي رئاسة مجلس وزراء المؤقتة وعلى رأسه رئيس الوزراء عبدالله الثني بإحالة مخصصات الهيئة وفقاً لقانون الميزانية حتى يتسنى للهيئة القيام بعملها على أكمل وجه ، مبيناً بأن الهيئة على استعداد كامل للاجتماع رئيس الوزراء وتوضيح كل مايلزم ايضاحه لمجلس الوزراء وايجاد قنوات اتصال دائمة معهم من شأنها خلق ثقة مابين الهيئة ومجلس الوزراء والذي بدوره سينعكس بالإيجاب على خلق ثقة مابين الهيئة والفئات المستهدفة من جهة اخرى.

واختتم المالكي حديثه قائلاً :” على الرغم من قلة الامكانيات فان الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بلجنتها الادارية واداراتها والمكاتب التابعة لها في نطاق البلديات لن تدخر جهداً في خدمة اسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة”.