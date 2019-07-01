ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن المستشار صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة.

المريمي بيّن في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين أن ما تقوم به تركيا هو إيضاح وتأكيد في موقفها الداعم لمليشيات طرابلس.

وأضاف:”لا نستغرب مثل هذه التصريحات ونتوقع ذلك من تركيا خاصة وأنها ضالعة في احتضان الجماعات الإرهابية”.

المريمي إختتم حديثه بالقول:”عاقدون العزم على مواجهة هذه المليشيات ومن يدعمها، نحن على استعداد لبذل التضحية مهما يكون ثمنها لا تخيفنا هذه التهديدات،نحن في بلادنا وعلى أراضينا وسنقطع دابر من يهدد أمننا”.