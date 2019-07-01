ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إنه لن يكون هناك حل سياسي ودستوري في البلاد قبل طرد المجموعات المطلوبة محليا ودوليا من العاصمة طرابلس.

المستشار صالح لفت في تصريحات خاصة لقناة”روسيا اليوم” أمس الأحد إلى أن إيرادات ومداخيل النفط تذهب إلى البنك المركزي الذي هو تحت حكومة فائز السراج المرتهنة للإرهابيين والمليشيات المسلحة وتغدق عليهم الأموال وتستأجر المرتزقة وتوزع الدخل على قادة الإرهابيين، على حد قوله.

وطالب المستشار صالح بضرورة التدخل الدولي لوضع الأمور في نصابه لتوزيع دخل النفط على جميع الليبيين بعدالة وذلك لتحقيق التنمية المطلوبة ومتطلبات الناس ، مستدركاً :” أما أن يبقى تحت سيطرة الجماعات الإرهابية فهذا لا يقبله أي عاقل حيث يؤدي إلى إهدار المال العام رغم حاجة الليبيين إليه في كثير من المتطلبات الحياتية لهم”

وبخصوص مدينة غريان، أوضح رئيس مجلس النواب :” عندما دخل الجيش الوطني مدينة غريان وضواحيها، لم تحصل أي مقاومة، بل تعاون جميع الأهالي مع الجيش وعليه، لم يقم الجيش بوضع أي قوات تهاجم المدينة لكن اختراقاً حصل وهجمت مليشيات على المدينة وأعدمت جميع الجرحى بالمستشفى وعددا من المواطنين الذين أظهروا دعمهم للجيش، الأمر الذي لا يقبله ويقره لا دين ولا عقل ولا أخلاق أي إنسان في الدنيا”.

وإختتم المستشار صالح حديثه بالقول:”الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر هو صمام أمان الوطن ووحدته وهو المسؤول عن حماية الدستور والدولة من التدمير وإسقاط المؤسسات الشرعية وحماية حقوق وحرية المواطنيين والثروة الليبية المتمثلة في النفط وتحريرها وحراستها وضمان تصديرها”.