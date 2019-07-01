ليبيا – وصف عضو مجلس النواب محمد العباني تهديدات تركيا للجيش الوطني بـ”الفضفاضة” وتعبر عن مدى انحدار النظام التركي للهاوية خاصة بعد خسائره المتتالية في الداخل والخارج ، مؤكدا أنهم لن يفلحوا في تهديداتهم.

العباني قال في تصريحات خاصة لموقع العين الإخبارية اليوم الاثنين:” إن تهديدات تركيا فضفاضة وتعبر عن حجم الألم الذي يشعر به نظام أردوغان الذي أخذ في الانحدار نحو الهاوية خاصة بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات المحلية في إسطنبول وغيرها من المدن التركية ما يعني تدهور شعبيته”.

وشدد العباني على أن الأتراك لن يجدوا من الليبيين إلا ما وجدوه من الأكراد من مقاومة شرسة، مشيراً إلى أنه لولا دعم أنقرة المباشر للإرهابيين في ليبيا لما تمكن الإرهابيون من مقاومة الجيش كل هذه الأيام ، لافتاً إلى أنه مهما ازداد حجم دعمهم فلن يفلحوا لعزم الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على دحر الإرهاب وتطهير العاصمة طرابلس.

وتابع :” سترى تركيا ما ينتظرها من شعبها الذي أهدرت إمكانياته الاقتصادية في دعم الإرهاب والتطرف وأحلام اليقظة لرئيسها المراهق سياسيا، مضيفا : “لن يفلحوا”.

وإختتم العباني حديثه بالقول :”نرى تركيا في الآونة الأخيرة تتطلع إلى ماضيها الأسود المظلم وتحلم بأن يتولى رئيسها الإخواني إمارة المسلمين مستغلا ما شهدته بعض الدول العربية من انهيارات عسكرية وسياسة واقتصادية وتهتكات في النسيج الاجتماعي وتوافقات أيديولوجية مع أغلب المليشيات الإرهابية،كما أن تركيا أصبحت الراعي الرسمي للإرهاب برئاسة أمير الإرهاب أردوغان الذي جعل من بلاده وكرا وملاذا لهم من شتى بقاع الأرض”.