وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن راداراً رصد “آثار تحليق جسم مجهول”، الاثنين، فوق الجزء المركزي من المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين.

ولم تقدم الهيئة مزيداً من التفاصيل.

وقبل ساعات، أصبح ترامب أول رئيس أميركي تطأ قدمه أرض كوريا الشمالية عندما التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الجزء الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الدولتين في شبه الجزيرة الكورية.

واتفق الرئيسان على استئناف المحادثات على مستوى العمل بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وتعد المنطقة منزوعة السلاح، الحدود الأكثر تحصيناً في العالم، حيث سبق أن تبادلت الكوريتان إطلاق النار من حين لآخر، وذلك قبل أن تدخل كوريا الشمالية في محادثات بشأن برنامجها النووي.