الصين – انتهت رسميا أعمال بناء مطار “داكسينغ” العملاق في بكين، والذي ساهمت في تصميمه المهندسة العراقية-البريطانية الراحلة، زها حديد، حيث من المرتقب افتتاحه في 30 سبتمبر المقبل.

وشاركت حديد المتوفية سنة 2016 في تصميم المطار رفقة قسم الهندسة التابع لشركة مطارات باريس.

وشيد المطار الجديد ذو المحطة الواحدة على بعد 46 كيلومترا جنوب ساحة “تيان أنمين”، وسيخفف عند بدء العمل به من الاكتظاظ في المطار الدولي الحالي “بكين-العاصمة” الذي يقع بمحطاته الثلاث في شمال شرق المدينة الكبرى التي يعيش فيها 21 مليون نسمة.

واستثمرت الصين مليارات الدولارات لإنشاء المطار العملاق الذي يُقدم على أنه الأكبر في العالم، استجابة للارتفاع الشديد في حركة النقل الجوي الصيني، وللاحتفال بالذكرى السبعين للنظام الشيوعي.

ومن المتوقع أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته الاستيعابية عام 2025، مع وجود أربعة مدارج طائرات وقدرة على استقبال 72 مليون مسافر في العام الواحد.

وبحلول 2040، سيضم المطار ثمانية مدارج تكون جاهزة لاستيعاب 100 مليون مسافر، ما يجعله الأكبر في العالم من ناحية القدرة الاستيعابية حسب المصممين.

المصدر: “أ ف ب”