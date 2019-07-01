ليبيا – إستنكر المجلس البلدي ترهونة ما تتعرض له المدينة من قصف بالطيران من قبل الميليشيات والمجموعات الخارجة عن الشرعية.

المجلس البلدي ترهونة قال في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه اليوم الاثنين :”ندين ونستنكر ما تتعرض له مدينة ترهونة و المواطنون الابرياء والاطفال والنساء في الضالع من قتل وقصف المنازل بالطيران بدون حق من قبل طيران المليشيات بالكلية الجوية مصراتة والمجموعات الخارجة عن الشرعية”.

المجلس البلدي ترهونة أعتبر ما يقوم به طيران الكلية الجوية مصراتة والمجموعات الخارجة عن الشرعية يصنف ضمن جرائم الحرب المحرمة دولياً.

يشار إلى أن طائرة من نوع (ال 39) أقلعت من الكلية الجوية مصراتة قد شنت صباح اليوم الاثنين غارات بالبراميل المتفجرة على مواقع مدنية داخل مدينة ترهونة وأحدثت أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

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