بروكسل – تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو (19دولة) إلى 7.5 بالمئة في مايو/ أيار 2019، مقابل 7.6 بالمئة في الشهر السابق عليه، و8.3 بالمئة في مايو 2018.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” في بيان، الإثنين، إن معدل البطالة المسجل في مايو الماضي بمنطقة اليورو، هو الأدنى منذ يوليو/ تموز 2008.

وفي نفس الاتجاه، هبط معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) إلى 6.3 بالمئة في مايو 2019، مقابل 6.4 بالمئة في الشهر السابق له، وهو أقل معدل بطالة منذ يناير 2008.

ويقدر يوروستات عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي، بـ 15.653 مليون شخص، بينهم 12.348 مليون في منطقة اليورو خلال مايو 2019.

ومقارنة مع أبريل 2019، انخفض عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 71 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي، و103 آلاف شخص في منطقة اليورو.

ومقارنة مع مايو 2018، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1.277 مليون في الاتحاد الأوروبي و 1.133 مليون شخص في منطقة اليورو.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ويضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

الأناضول