الولايات المتحدة – تراجعت عقود الذهب الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة باتفاق أمريكي صيني على تعليق التوترات التجارية القائمة بينهما منذ يونيو/ حزيران 2018.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس إن بلاده لن تفرض رسوما جمركية جديدة على الصين “في الوقت الحالي”.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين: “لن تفرض واشنطن رسوما جديدة أو ترفع الرسوم الموجودة بالفعل، في الوقت الراهن على الأقل”.

وبحلول الساعة (07:55 تغ)، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 1.64 بالمئة أو 23.5 دولارا إلى 1390.75 دولارا للأونصة (الأوقية).

وصعدت عقود الذهب في تعاملات يونيو/ حزيران الماضي، عند أعلى مستوياتها في 6 سنوات إلى 1430 دولارا، بدعم من احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وزيادة التوترات التجارية العالمية.

الأناضول