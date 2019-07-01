فيينا – يخيم التفاؤل باحتمالية تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، على أعمال الاجتماع الـ 176 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يبدأ الإثنين ويستمر حتى الثلاثاء، بمقره في العاصمة النمساوية فيينا.

واستشعرت أسواق النفط الخام، الإثنين، ترجيحات تمديد الاتفاق، وسجلت صعودا بنسبة 2.84 بالمئة أو 1.86 دولارا بالنسبة لخام برنت، ليسجل 66.58 دولارا للبرميل.

وأنهى تحالف “أوبك+”، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، بدأ مطلع 2019 وانتهى أمس الأحد.

وتعاني أسواق النفط الخام من وفرة المعروض، دفع إلى تراجع سعر برميل برنت من متوسط 86 دولارا للبرميل منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى متوسط 65 دولارا.

والسبت، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده والسعودية، اتفقتا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد يونيو/ حزيران 2019.

وأبلغ بوتين صحفيين بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين، بمدينة أوساكا اليابانية، أن تمديدا سيطرأ على اتفاق خفض الإنتاج لمدة تتراوح بين 6 – 9 شهور قادمة.

كما رجح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر الغضبان، الأحد، تمديد قرار خفض الإنتاج إلى نهاية 2019، أو حتى الربع الأول 2020.

وقال الغضبان، قبيل سفره إلى فيينا حيث مقر المنظمة، إن اتجاه المنتجين يؤشر إلى اتخاذ قرار تمديد الاتفاق من 6 – 9 أشهر.

وسيتضمن اجتماع المنظمة، الاستماع إلى تقارير اللجان المختصة بخصوص السوق النفطية، ومناقشتها من قبل الأعضاء، وصولا إلى اتفاق يسهم في استقرار السوق.

الأناضول