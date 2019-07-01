إسبانيا – أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني خشيته من أن تتسبب عودة النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة من باريس سان جرمان، بالإضرار بصورة الليغا في حال لم يحسن التصرف خارج الملاعب.

وغادر نيمار صفوف بطل الدوري الإسباني للانضمام إلى النادي الباريسي في أغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ولكن من المحتمل أن يعود إلى ملعب “كامب نو” هذا الصيف.

وقال تيباس لمحطة الإذاعة الإسبانية “واندا سيرو”، مساء الأحد: “برأيي، في حال تصرف نيمار بشكل أفضل، بإمكانه أن يكون لاعبا كبيرا”.

وتابع حديثه قائلا: “ولكن، أعتقد أن السلوك والقيم التي حددناها في المنافسة مهمة أيضا. أفضّل نوعا آخر من اللاعبين”.

وأردف رئيس رابطة الدوري الإسباني قائلا: “نيمار لاعب رائع، ولكن في حال كان تصرفه خارج الملعب غير مثالي، ولكي أكون صادقا، من الأفضل له ألا يأتي إلى الدوري الاسباني”.

ورأى تيباس أنه “كلما زاد عدد اللاعبين النجوم لديك، كلما كان الأمر أفضل للمنافسة”، مضيفا: “في مسألة نيمار، حسب رأيي فإن التصرف خارج الملعب ليس ملائما، وهو أمر غير جيد للبطولة”.

وختم قائلا: “ترتبط الأخبار دائما بما قام به اللاعب. عملنا كثيرا في الدوري (الإسباني) لعكس القيم الحقيقية ولا نريد أن نبدل هذه الصورة”.

وتلاحق الفضائح نيمار الغائب بسبب الإصابة عن منتخب بلاده الذي يستضيف مسابقة كوبا أمريكا على أرضه، بعدما اتهمته عارضة أزياء برازيلية باغتصابها في باريس الشهر الماضي، وقد حاول الدفاع عن نفسه عبر نشره علنا الرسائل التي تبادلها معها.

كما تلاحقه أيضا مصلحة الضرائب الإسبانية التي تحقق في مكافآت حصل عليها عندما كان يلعب مع برشلونة، إلى جانب رسوم انتقاله التي دفعها له سان جرمان، فيما دخل بصراع قضائي مع ناديه الكاتالوني لعدم دفع مستحقات له بقيمة 26 مليون يورو.

ولا تتوقف مشكلات نيمار (27 عاما) هنا، بل تصل إلى المستطيل الأخضر، إذ تعرض للإيقاف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”، على خلفية انتقادات حادة وجهها إلى الحكام بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في إياب الدور ثمن النهائي (2-0 ذهابا في إنجلترا)، بعد احتساب ركلة جزاء لفريق “الشياطين الحمر” في الدقائق الأخيرة من اللقاء في باريس.

وكان رئيس نادي سان جرمان القطري ناصر الخليفي صرح الشهر الماضي بأنه لن يتسامح بعد الآن مع “سلوكيات النجوم”، وهي تعليقات ربطها الجميع بتصرفات البرازيلي نيمار.

وارتدى نيمار قميص “البلوغرانا” بين عامي 2013 و2017، وفاز بدوري أبطال أوروبا (2015) وبلقب الدوري مرتين (2015 و2016)، وبالكأس المحلية ثلاث مرات (2015 و2016 و2017) وكأس السوبر الإسبانية (2013) وبكأس العالم للأندية عام 2015. وسجل 68 هدفا خلال أربعة أعوام قضاها في ملعب “كامب نو”.

المصدر: أ ف ب