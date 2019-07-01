ليبيا – رد المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أمس الأحد على تصريحات الخارجية التركية التي قالت فيها إن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك في ليبيا ،قائلاً:”لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية”.

اللواء المسماري أوضح في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربي” أمس الأحد أن تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن.

وإختتم المتحدث باسم الجيش حديثه بالقول :”نحن جاهزون ومستعدون لكل الاحتمالات المقبلة”.