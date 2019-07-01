موسكو – أعربت روسيا عن أسفها من قرار إيران تجاوز الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب، داعية إياها للتحلي بالمسؤولية في تنفيذ اتفاق الضمانات، وأكدت مع ذلك ضرورة منع تصعيد الوضع.

وقال ريابكوف، في تصريح أدلى به، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في أعمال منتدى فالداي للحوار: “تجاوز حد 300 كيلوغراما أمر مؤسف، لكن لا يجب تهويل الأمر. وينبغي اعتبار هذا الوضع نتيجة طبيعية لكل الأحداث التي حصلت قبل هذا التطور”.

وأضاف ريابكوف: “ندعو كل الأطراف الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى عدم تأجيج الوضع. كما ندعو الزملاء الإيرانيين إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية، مثلما قاموا بذلك سابقا، فيما يخص خطواتهم في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق إيران اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الملحق بها”.

وأوضح ريابكوف أن “تجاوز هذا المؤشر الذي تم تحديده بما في ذلك من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يكن أمرا غير متوقع. وإيران أخطرت بذلك منذ وقت طويل”.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن “إيران تواجه ضغوطا غير مسبوقة، وتضييقا أمريكيا لا نظير ولا مثيل له، تجري ممارسته من خلال العقوبات”، مشيرا إلى أن “الحديث يدور عمليا عن حظر نفطي شامل، ومحاولة لخنق دولة ذات سيادة”.

وشدد ريابكوف على ضرورة أن تبقى إيران طرفا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأن لا تخرج منها، مؤكدا: “أصدرت إيران تلميحات حول هذا الأمر، ونحن لا نرحب بأي توجه نحو ذلك”.

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم، عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلوغراما)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات كثيرة موجعة على الجمهورية الإسلامية.

المصدر: وكالات