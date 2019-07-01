إيطاليا – يواصل نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تدريباته حتى في العطلات، والتي تجمع بين رحلات بالقوارب والعشاء في لشبونة وتمارين السرعة تحت أعين أحد عدائي النخبة.

وبعد قضاء عدة أيام في اليونان، يقيم النجم البرتغالي حاليا في بلاده، حيث قام بنشر مقاطع له، عن كيفية استعداده قبل العودة لمعسكر إعداد السيدة العجوز للموسم الجديد.

وتتركز تدريبات رونالدو خلال هذه الأيام على السرعة، وذلك وفقا لما ظهر خلال مقطع فيديو قام بعرضه على حسابه الشخصي بتطبيق إنستجرام، وكان يتواجد فيه داخل مركز رياضي برتغالي.

وعلق النجم البرتغالي على الفيديو قائلا “التدريب مع زميلي داخل مضمار الركض كان تجربة كبيرة”، في إشارة إلى العداء النيجيري السابق فرانسيس أوبيكويلو الذي حصل على فضية سباق 100 متر في أولمبياد أثينا 2004.

المصدر : كووورة