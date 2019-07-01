عبد المهدي يتطلع إلى تنشيط الاقتصاد عبر مشاريع مشتركة مع كوريا الجنوبية

عبد المهدي يتطلع إلى تنشيط الاقتصاد عبر مشاريع مشتركة مع كوريا الجنوبية

بغداد – أعرب رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، امس عن تطلعه إلى تنشيط الاقتصاد العراقي عبر مشاريع مشتركة مع كوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال استقباله في بغداد مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية، هان بيونغ دو، ووفدا مرافقا له يضم مسؤولين ورئيسين سابقين للكتلتين البرلمانيتين الحاكمة والمعارضة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بالعراق، في بيان، إن “عبد المهدي أكد حرص العراق على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والسعي المشترك لتطويرها في ضوء فرص التعاون المتاحة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية”.

وشدد على “أهمية الاستفادة من الخبرات والتجربة الكورية، التي حققت نجاحات واضحة وخطوات سليمة في مختلف المجالات”.

وأضاف أن “العراق واجه تحديات ومخاطر عديدة، ونتطلع إلى تنشيط الاقتصاد العراقي، واستثمار أمثل للثروات الطبيعية والطاقات البشرية والأيدي العاملة في مشاريع استثمار مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والصحة وغيرها”.

فيما أشاد مستشار الرئيس الكوري الجنوبي بالمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، وأعرب عن الرغبة بتطويرها لما فيه مصلحة البلدين.

وقال بيونغ دو إن “كوريا الجنوبية تعتز كثيرا بمسيرة العلاقات مع العراق، وجئنا إلى بغداد لنحتفل معا بمرور ثلاثين عاما على انطلاقها، ونعطي دفعة قوية للمستقبل”.

وتابع أن “كوريا الجنوبية مهتمة بتوسيع العلاقات الثنائية، وزيادة التعاون، وتلبية احتياجات العراق، وتحقيق مساهمة أكبر للشركات الكورية الجنوبية في جهود البناء والإعمار”.

الأناضول