إيطاليا – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الإثنين، تعاقده مع لاعب كرة القدم الفرنسي أدريان رابيو قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، “نوّد الإعلان عن التعاقد مع رابيو بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح”، دون الكشف عن مدة التعاقد أو الراتب الشهري الذي سيتقاضاه اللاعب.

وأضاف البيان “يعقد يوفنتوس مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء في معقل النادي “أليانز ستاديوم” لتقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام”.

وسيكون رابيو، الصفقة الثالثة ليوفنتوس في الميركاتو الصيفي بعد اَرون رامسي، و لوكا بيليجريني.

وسيخوض رابيو تجربة احترافية جديدة بعد سبعة أعوام قضاها في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

الأناضول