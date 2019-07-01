ليبيا – شدد قائد كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش عمر امراجع على استمرار الجيش في معركته ضد المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية في العاصمة طرابلس.

امراجع قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد:” مستمرون في القتال ونحن في مواقعنا في اتجاه العاصمة في محور اليرموك ووادي الربيع وفاطمة الزهراء وعين زارة والمطار ،ونحن على ثبات في مواقعنا وعلى ثقة بالنصر”.

وأشار قائد كتيبة طارق بن زياد إلى اشتداد المعارك خلال اليومين الماضين ما كبد المليشيات خسائر كبيرة ، مضيفاً أن سلاح الجو يقوم بمهامه في تدمير قوات المليشيات والإخوان.