ليبيا – إعتبر عضو المجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس أن خسارة مدينة غريان تعتبر ضربة عسكرية قاسية للقوات المسلحة .

كرموس يرى في تصريح لـ” المختار العربي” أن استعادة القوات المسلحة للمدينة أمر غير ممكن حسب زعمه ، معتبراً بأن نقل هذا الخبر يأتي للتضليل الإعلامي باللعب على نقل الصراع إلى جهوي بين شرق وغرب.

واختتم قائلاً :”من يقتل أسير لا يسلم جثمانه في نفس اليوم ومن أسر 120 فرد جلهم من المنطقة الشرقية أو عاملهم معاملة حسنه ولديه مئات الأسرى لا يمكن أن يقدم على مثل هذا العمل”، مدعياً بأن المسألة لا تتعدى كونها زوبعة لأجل تغطية أثر الهزيمة .