الولايات المتحدة – وصل فريق من العلماء الأمريكيين في جامعة “كاليفورنيا” إلى أن التدخين السلبي يمكن أن يلحق أبلغ الضرر بالخلايا الظهارية في الجهاز التنفسي عن طريق الضغط على الخلايا، والتسبب في تدميرها من أجل البقاء.

وقال البرفيسور بروى تالبوت، الأستاذ في قسم البيولوجيا الجزئية والخلية والأنظمة في جامعة “كاليفورنيا”: “تُظهر بياناتنا أن الخلايا في البشر تتأثر بالدخان غير المباشر”.

وأضاف: “تمت دراسة الآثار الصحية على الخلايا المستنبتة والنماذج الحيوانية، ولكن هذه هي الدراسة الأولى التي تُظهر تأثيرًا مباشرًا للدخان غير المباشر على التعبير الجيني لدى البشر”، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووجد الباحثون أن “استنشاق دخان السجائر لمدة ثلاث ساعات فقط غيرت بشكل ملحوظ التعبير الجيني في ظهارة الأنف لغير المدخنين الأصحاء”.

ويمكن لنتائج الدراسة أن تساعد الأطباء على تطوير استراتيجية علاجية فعالة لعلاج الأشخاص الأكثر عرضة للتدخين السلبي غير المباشر.

وكالات