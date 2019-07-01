مصر – أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفا تاريخيا لبلاده في مرمى نظيره الأوغندي، في المباراة التي جمعتهما، امس الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا 2019.

ووضع النجم صلاح منتخب “الفراعنة” في المقدمة بهدف رائع سجله بتسديدة متقنة، في الدقيقة 36، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ودخل محمد صلاح تاريخ المواجهات المباشرة بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي، كأفضل هداف لبلاده، برصيد 4 أهداف، متجاوزا بفارق هدف الثنائي، أحمد الكاس، وعمرو زكي.

المصدر: RT