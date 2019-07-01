ليبيا – وجه اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو مناشدة لكافة سكان العاصمة طرابلس بالإبتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة للضربات الجوية .

وفي بلاغ تلقته منه المرصد بوقت متأخر من مساء الأحد قال منفور : ” بعد استنفاذ كل الوسائل التقليدية في حربنا من اجل تحرير باقي التراب الليبي وبعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخرا ، فإن القوات الجوية العربية الليبية باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس ” .

وأعلن اللواء منفور أنطلاق عملية عسكرية جوية أطلق عليها إسم ( عاقبة الغدر ) وأضاف قائلاً : ” وبهذا نهيب بكافة أهلنا في طرابلس بالابتعاد فوراً عن المواقع العسكرية ومواقع المليشيات والإرهابيين وذلك من أجل سلامتهم التي تشكل أولوية لنا ، ودامت ليبيا حرة عزيزة موحدة ” .

يشار إلى أن مواقع مختلفة لمسلحي حكومة الوفاق كانت قد تعرضت الليلة لضربات جوية وصفت بأنها الأعنف في عدة مناطق من العاصمة طرابلس منها في محيط المطار الدولي السابق وفي معسكر اليرموك وعين زارة فيما لم يتبين بعد طبيعة الأهداف المستهدفة في ظل أنباء متواترة عن إستهداف أحدها غرفة عمليات لواء الصمود بقيادة المعاقب أممياً وأمريكياً صلاح بادي .

المرصد – خاص