انجلترا – أعلن رئيس تحرير موقع “ويكيليكس”، كريستين هرافنسون، أن موقعه سيواصل نشر المعلومات الداعمة لجوليان أسانج قبل جلسات الاستماع الجديدة حول تسليمه للولايات المتحدة في فبراير القادم.

وقال هرافنسون في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء: “ستعقد جلسة استماع رسمية في أواخر فبراير القادم. وسنتخذ خطوات إضافية حتى هذه المرحلة”.

وأضاف: “ستكون مهمتنا الرئيسية هي تقديم الدعم، وبصفتي رئيس تحرير الموقع سأواصلها، على الرغم من أن لدينا فرصا محدودة في نشر المعلومات على موقع “ويكيليكس”.

وعبر عن عدم تفاؤله بإطلاق سراح أسانج، مؤكدا أن مؤسس البوابة يمكنه ممارسة حقه في إقامة دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتابع: “لا أعرف ما إذا كان من الممكن القيام بذلك على هذا الأساس (تقديم دعوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)، ويجب أن تستنفد جميع الإمكانيات القانونية في محاكم بلدك قبل القيام بذلك، لكن أفترض أن هذا سيتم في نهاية المطاف. لكنني لست متفائلا بأنه سيتم إطلاق سراحه. لذلك سوف يكون اعتقال لعدة سنوات”.

وأعرب عن اعتقاده بأن اعتقال أسانج كان متعمدا لمنعه من فرصة إعداد دفاعه أمام جلسة الاستماع بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال إن أسانج وضع في وضع متوتر عمدا، مع عزلة تامة، وعدم وجود معلومات كافية عن القضية واحتمال تلقيه عقوبة بالسجن لمدة 175 عاما في الولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك