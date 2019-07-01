سوريا – قدرت شركة الفرات السورية للنفط خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 14.55 مليار دولار، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 وحتى نهاية آذار الماضي.

وذكرت صحيفة الوطن عن تقرير للشركة أن خسائر الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 332 مليون دولار، ناتجة عن “عمليات سرقة آبار النفط من الحقول الواقعة شرقي نهر الفرات، وخاصة حقلي العمر والتنك”، بينما تجاوزت خسائرها منذ بدء الأزمة 14.55 مليار دولار.

وذكر تقرير الشركة أنها نفذت خطة إسعافية في حقول التيم والنيشان والشولا والورد وبدأت بالإنتاج فيها. وبلغ الإنتاج الإجمالي من كل الحقول نحو 183 ألف برميل نفط خلال الربع الأول من العام الجاري، وبمعدل إنتاج وسطي 2000 برميل نفط يوميا.

وتعد “الفرات للنفط” شركة مشتركة تمتلك فيها المؤسسة العامة للنفط 50% من الأسهم، والباقية موزعة بين شركة شل سوريا للتنمية (بنسبة 32%) وآخرين، ويتبع لها 38 حقلا (حسب موقع الشركة على الإنترنت).

يذكر أن وزير النفط السوري، علي غانم، أعلن في نيسان الماضي أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع النفطي وصلت إلى 74.2 مليار دولار، منذ بدء الأزمة.

المصدر: صحيفة الوطن