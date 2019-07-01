ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت عن إنزعاجه إزاء الموقف الدولي الداعم لهذه للمليشيات المتواجدة بطرابلس، معتبراً تصفية أفراد القوات المسلحة من قبل للمليشيات دليل على أن هذه المجموعات خارجة عن القانون ونهجها هو إعدام الأسرى والجرحى.

ثابت ذكر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد أن مجلس النواب أصدر بيان يدين هذه العمليات وشكل لجنة من رؤساء اللجان لتتحرك دولياً والتوجه للولايات المتحدة الإمريكية وباريس وبروكسل.

وأشار إلى أن مجلس النواب قام بكل الأدوار المنوطة به كجسم تشريعي فهو ليس وزارة خارجية أو حزب سياسي بل هو جسم يمثل كل الليبيين وعلى مستوى المعركة الدولية البرلمان قبل بحكم المحكمة من اليوم الأول لكن المجتمع الدولي تخلى عن شرعية صناديق الإقتراع واستمع لشرعية البنادق.

وقال :”الكثير لا يعلم أن من قام بعملية التصفية هم مجموعة من الإرهابيين وفلولهم الذين خرجوا من درنة عندما جاء الجويلي وحاصر المستشفى ودخلوا إليها وصفوا الشهداء وأخبروهم أنهم آتين لينتقموا من أخوتهم الذين قضى عليهم الجيش في درنة لكن هناك معركة على مستوى مؤسسات المجتمع المدني بالعالم وحصار كبير على القوات المسلحة بعدم رفع الحصار عن توريد الأسلحة”.

ويرى أن المجتمع الدولي غض البصر عما قام به أردوغان من جلب الآليات والأسلحة، مشيراً إلى أن تركيا لها أطماع فقد حاولت قدر المستطاع أن تدعم الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في ليبيا لكن مشروع الجيش تصدى لها بالتالي محاربتها للمؤسسة العسكرية لا يعد أمراً غريباً.

ثابت تحدى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأن يفتح تحقيق بهذه القضية المنبوذة من كل العالم والأعراف والقوانين في العالم، مطالباً الجامعة العربية بإتخاذ موقف ودور في التصدي للتدخل التركي بالمنطقة.

وإستطرد حديثه مضيفاً:”الأشخاص الذين يتحدثون عن الدولة المدنية والسراج وفتحي باشاغا الداعمين لهذه المعركة وعبد الرؤوف المناع الذي طعن بشرعية مجلس النواب هم من وضعوا السلاح في وجه الدولة المدنية وانقلبوا على صناديق الاقتراع وإرادة الليبيين لكن مع هذا كله مجلس النواب حاول التواصل دولياً وبكل ما أتوي من قوة لحماية المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة”.

وأوضح أن مجلس النواب يتحرك دولياً لإيضاح الصورة الحقيقة ولقناعته بأن هناك معركة بالنسبة لتركيا هي معركة الأمل الخير في شمال أفريقيا جاءت بها بكل قوتها هي وقطر، موضحاً أن الأسماء المطروحة الآن على الساحة والمنقسمة على نفسها جلهم من أعضاء مجلس النواب لكن الشرفاء والوطنيين تصدوا لهؤلاء الأسماء وحاولوا من خلال البرلمان الخروج بمؤسسات الدولة وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية.