مصر – فاز منتخب غانا على غينيا بيساو 2-0، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وسجل جوردان أيو في (د.46) وتوماس بارتي في (د.72) هدفي غانا.

ويعد هذا الفوز الأول لغانا في دور المجموعات بعد تعادلين متتاليين، لتنهي الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف أمام الكاميرون التي كانت ضامنة تأهلها، ونقطتين أمام بنين التي حجزت بطاقتها بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث إلى جانب جمهورية الكونغو الديموقراطية (المجموعة الأولى 3 نقاط) وغينيا (الثانية 4 نقاط).

وبتأهل غانا وبنين، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي إلى 14 منتخبا بعد مصر وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية (الأولى) ومدغشقر ونيجيريا وغينيا (الثانية) والجزائر والسنغال (الثالثة) والمغرب وساحل العاج (الرابعة) ومالي (الخامسة) والكاميرون (السادسة).

وتبقى بطاقتان ستعرف هوية صاحبيهما بعد مباراتي الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة اللتين تقامان لاحقا حيث تلعب موريتانيا مع تونس، ومالي مع أنغولا.

المصدر: وكالات