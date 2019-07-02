فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا في مناطق متعددة بالضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل لـ5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

الأناضول