أبوظبي – ارتفعت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بسبب المخاوف من احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من اتفاق “أوبك” لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس/ آذار القادم.

وبحلول الساعة (12:38 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 1.09 بالمئة، أو 71 سنتاً إلى 64.35 دولارا للبرميل.

فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” أغسطس/ آب بنسبة 1.32 بالمئة أو 78 سنتا إلى 58.31 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع أسهم “بتلكو” بنسبة 2.72 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 2.09 بالمئة و”عقارات السيف” بنحو 0.98 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.96 بالمئة إلى 6453 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام بنحو 0.7 بالمئة ليغلق عند 5883 نقطة.

وصعدت بورصة الأردن مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.39 بالمئة إلى 1875 نقطة، بدعم مكاسب أسهم “مناجم الفوسفات” بنسبة 3.5 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.65 بالمئة.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.25 بالمئة إلى 14136 نقطة، بفعل عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والأجنبية.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2678 نقطة، مع صعود أسهم “إعمار” بنسبة 0.67 بالمئة و”إعمار مولز” بنحو 0.49 بالمئة و”داماك” بنسبة 0.43 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي هامشياً بنسبة 0.01 بالمئة إلى 4978 نقطة، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، مع سيطرة الحذر على معنويات المستثمرين انتظاراً لنتائج الشركات القيادية.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.45 بالمئة إلى 3858 نقطة، مع تراجع أسهم “النهضة للخدمات” بنسبة 9.96 بالمئة و”المتحدة للطاقة” بنحو 6.37 بالمئة و”العمانية للتمويل” بنسبة 4.76 بالمئة.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.21 بالمئة إلى 8834 نقطة، متأثرا بتراجع أسهم قيادية في قطاع المصارف.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

البحرين: بنسبة 1 بالمئة إلى 1490 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.7 بالمئة إلى 5883 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 1875 نقطة.

مصر: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 14136 نقطة.

دبي: بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2678 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 4978 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 0.45 بالمئة إلى 3858 نقطة

السعودية: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 8834 نقطة.

الأناضول