دبي – اعتمد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم اليوم، فتح 122 نشاطا اقتصاديا في الإمارات للتملك بنسبة تصل لغاية 100 بالمئة للأجانب.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الثلاثاء، حيث أشار إلى أن الحكومات المحلية ستقوم بتحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب الظروف.

ووفقا لتغريدة نشرها محمد بن راشد اليوم فإن قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها ستكون مفتوحة بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي.

وأضاف نائب رئيس الدولة الإماراتي في التغريدة: “هدفنا التحفيز والتنشيط والتسهيل، ونريد فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة، ونريد استقطاب مستثمرين جدد، ومواهب جديدة، ودماء جديدة، وترسيخ تنافسية عالمية لاقتصادنا الوطني”.

كما اعتمد محمد بن راشد جملة من القرارات المتعلقة بنظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الإمارات والتصديق على اتفاقية بين الإمارات والصين لتعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية لاستضافة معرض “إكسبو 2020”.

المصدر: RT