روسيا – لقي 14 بحارا حتفهم جراء حريق شب على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البحارة قتلوا بسبب تسممهم بالغازات السامة الناتجة عن الحريق.

وبحسب البيان، فإن الحريق نشب، يوم الاثنين، على متن غواصة مخصصة لدراسة المياه العميقة وقيعان البحار، لصالح القوات البحرية الروسية. وأضافت أن الحادث وقع أثناء قيام البحارة بأبحاث تخص قياس الأعماق.

وأشارت الوزارة إلى أن الحريق تم إطفاؤه وأن الغواصة تقع حاليا في قاعدة تابعة للقوات البحرية الروسية في مدينة سيفيرومورسك، على شاطئ بحر بارينتس (شمال غرب البلاد).

وجاء في البيان أن القائد العام للبحرية الروسية يتولى الإشراف على التحقيق في الحادث.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي