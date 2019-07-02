وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى1391.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 1.8 في المئة في الجلسة السابقة، في أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر 2016.

وصعد الذهب في العقود الآجلة الأميركية 0.4 في المئة إلى 1394.4 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانغ يان محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس: “عاد الخلاف التجاري لصدارة المشهد اليوم، وتحول المتعاملون من الولايات المتحدة والصين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

والاثنين، كثفت الولايات المتحدة الضغط علىأوروبا بشأن الخلاف على دعم الطائرات، وهددت بفرض رسوم على سلع إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة أربعة مليارات دولار، فضلا عن سلع بقيمة 21 مليار أعلنت فرض رسوم عليها في أبريل.

في غضون ذلك، انكمشت أنشطة المصانع في معظم أنحاء أوروبا وآسيا في يونيو، بينما سجل نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ضعفا، مما يُبقي ضغوطا على صانعي السياسات لتفادي حدوث ركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 في المئة إلى15.17 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1548 دولارا. وربح البلاتين 0.8 في المئة إلى 836.68 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع تقريبا، الاثنين.