ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي وآمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي.

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني والاوضاع الميدانية لمسلحي الوفاق الذين يواجهون القوات المسلحة جنوب طرابلس.

وأجرى المجتمعون مراجعة لعمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة التابعة للرئاسي ومحاور وخطوط القتال وآليات العمل فيما بينها كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية لمسلحيهم.

وبدوره، أشاد السراج بما وصفها بـ” شجاعة الجيش الليبي والقوة المساندة في تحرير مدينة غريان” كما حيا قيادات المناطق الأخرى ومسؤولي الجبهات وجنود قواته ومن وصفهم بـ” القوات المساندة ” على أداءهم الذي وصفه بـ”البطولي” بمختلف المحاور.

يشار إلى أن لجنة الدفاع النيابية قد إتخذت إجراءات لمراسلة محكمة الجنايات الدولية لتصنيف اسامة جويلي كمجرم حرب بعد تحميله مسؤولية تصفية مسلحيه لجرحى القوات المسلحة في مستشفى مدينة غريان بعد التحقيق معهم داخل المستشفى وهم أحياء.