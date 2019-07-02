ليبيا – نفت السفارة الفرنسية في ليبيا أمس الاثنين بشكل قاطع ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عسكريين فرنسيين في غريان.

السفارة نشرت في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”: “تنفي سفارة فرنسا في ليبيا نفيا قاطعا ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن وجود عسكريين أو أطقم عسكرية فرنسية في غريان”.

واختمت السفارة الفرنسية تغريدتها بوضع وسم (Fakenews) والتي تعني بأن ما تم نشره مجرد أخبار وهمية.

تنفي سفارة 🇨🇵 في ليبيا نفيا قاطعا ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن وجود عسكريين أو اطقام عسكرية فرنسية في غريان #FakeNews — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) July 1, 2019