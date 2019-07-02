العثور على جثة بلندن كان صاحبها قد سقط من طائرة كينية سافر عليها خلسة

العثور على جثة بلندن كان صاحبها قد سقط من طائرة كينية سافر عليها خلسة

انجلترا – أفادت الشرطة البريطانية “سكوتلاند يارد” بعثورها على جثة رجل ​في لندن، يعتقد أنه سافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى لندن.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاؤها (مساء أمس الاثنين) إلى منزل خاص في حي كلافام بجنوب لندن بعد العثور على الجثة. وأكد الأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث أن الجثة تعود لرجل لم تعرف هويته ولا عمره حتى الآن، ويتطلب الأمر إجراء فحص طبي عليه.

وأشارت الشرطة إلى “أنها تعتقد في هذه المرحلة أن الرجل كان قد سافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو بلندن”، لافتة إلى أنه “تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار”.

المصدر: وكالات