ليبيا – أشاد جمعة القماطي المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي بالمجموعة التي أطلقت على نفسها إسم ” الهيئة البرقاوية ” كممثل محاور لشرق ليبيا .

وقال القماطي بأن هذه الهيئة وشخصيات سياسية واجتماعية اخرى من شرق ⁧ليبيا⁩ هم من أسماهم ” الشركاء ” مع بقية اخوتهم الليبيين في مصالحة واتفاق لارساء دعائم دولة ليبيا.

وأكد مبعوث السراج في تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن هذه الهيئة المكونة من 15 شخص يترأسهم عبدالحميد الكزة هم الشركاء لبناء الدولة المدنية مع بقية الليبيين بدون من أسماه ” الانقلابي مجرم الحرب ⁧حفتر ” ⁩ .

‏⁧وأعلنت الهيئة البرقاوية تأسيس نفسها وبدء عملها من العاصمة طرابلس وفقاً لما نقلته عنها قناة ليبيا لكل الأحرار في وقت صدرت فيه بيانات من مجالس إجتماعية وقبلية مختلفة في المنطقة الشرقية تؤكد أن هذه الهيئة لا تمثل إلا نفسها وغير مفوضة للحديث نيابة عنهم .

وأشهرت الهيئة نفسها في مؤتمر صحفي وقالت في بيانها التأسيسي بأنها هيئة اجتماعية سياسية، تدعو إلى تأسيس دولة مدنية لكل الليبيين، يتساوَوْن بها في الحقوق والواجبات

وذكر البيان أيضا في سياق تعريفه بالهيئة، أنها تقف ضد كل المؤامرات التي تهدف لتدمير النسيج الاجتماعي وبث الفتنة والفرقة بين أبناء الأمة الليبية ، وفقاً لذات القناة .

المرصد – متابعات