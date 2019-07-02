ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن سلاح الجو قصف عدة أهداف دقيقة على مدار الساعات الماضية.

المحجوب لفت في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” أمس الاثنين إلى أن القوات الموجودة على المحاور في طرابلس سيطرت على أماكن جديدة في محوري عين زارة ووادي الربيع كما تقدمت في محاور أخرى.

وأوضح أن منطقة مطار طرابلس تحت سيطرة الجيش وأن تعزيزات جديدة وصلت إلى المنطقة الغربية ومحاور القتال.

أما فيما يتعلق بالتحذيرات التركية تابع قائلاً:”من يقود غرف العمليات والطائرات المسيرة هم ضباط أتراك كما أن الخبراء الأتراك في العاصمة طرابلس يؤكد التدخل التركي مع التأكيد على وصول الدعم اللوجيستي الكامل إلى العاصمة.”

وشدد على أن الشعب سينتفض ضد أي تدخل من أي دولة ولن يسمح باستمرار الإخوان في المشهد خاصة في ظل مساعيهم لتحويل الدولة الليبية إلى دولة فاشلة حاضنة للإرهاب ومليشيات تهريب الوقود وخيرات ليبيا.

كما أشار إلى أن الدعم الذي يوجه إلى طرابلس يهدف للحفاظ على بقاء جماعة “الإخوان المسلمين”.