ليبيا – أعلنت المنطقة العسكرية الجبل الغربي حالة النفير بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح بشأن إعلان حالة النفير العام في البلاد نتيجة التهديدات التركية في التدخل المباشر في ليبيا والأحداث القائمة .

وفي بلاغ أصدرته بوقت مبكر من صباح الثلاثاء وتلقت المرصد نسخة منه ، دعت المنطقة العسكرية الجبل الغربي جميع الوحدات العسكرية والإحتياط والقوة المساندة بالمنطقة الإلتحاق وتقديم التمام لعمليات المنطقة خلال 24 ساعة من تاريخ هذا البيان .

وأكدت المنطقة العسكرية الجبل الغربي في بيانها المقتضب بأن كل من يتأخر عن تنفيذ هذه التعليمات سوف يتعرض للمساءلة القانونية ويعتبر متخاذلاً أثناء مجابهة العدو ، وفق لنص ذات البيان .

يشار إلى أن المستشار صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن النفير العام مساء الأحد عقب التهديدات التركية بتصعيد العدوان التركي على ليبيا الذي جاء تزامناً مع إعلان القوات الجوية تدمير طائرة تركية مسيرة على أرض قاعدة معيتيقة الجوية .

المرصد – متابعات